منتخب العراق يواجه الأرجنتين..وميسي خرج ولم يعد!!

تنطلق غدا الخميس منافسات بطولة "سوبر كلاسيكو" الرباعية الودية في كرة القدم، التي تحتضنها الرياض وجدة، بسلسلة مواعيد أبرزها اللقاء المنتظر بين الغريمين الأميركيين الجنوبيين البرازيل والأرجنتين.

وتضم البطولة التي يشارك فيها أيضا منتخبا السعودية والعراق، أربع مباريات توزع بين المدينتين، بدءا من الخميس بلقاء الأرجنتين والعراق على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، والجمعة بلقاء السعودية والبرازيل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ولاحقا الإثنين بلقاء السعودية والعراق على الملعب نفسه، قبل أن تختتم الثلاثاء بالمباراة "اللاتينية" المنتظرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وفي حين يشارك المنتخب البرازيلي بعدد من نجومه أبرزهم نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، يغيب عن المنتخب الأرجنتيني نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي لم يعد بعد لصفوف المنتخب في أعقاب الخروج من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018 أمام فرنسا.

وستشكل البطولة فرصة للمنتخبين السعودي والعراقي للتحضير لمشاركتهما في نهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات بين الخامس من يناير والأول من فبراير.

- تانغو دون ميسي

ويقص منتخبا الأرجنتين والعراق شريط منافسات البطولة، في غياب ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وبدأ المنتخب الأرجنتيني استعداداته في المملكة، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، بحضور عدد من أبرز لاعبيه مثل مهاجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا ومهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي.

الا أن "ألبي سيليستي" سيغيب عنه أيضا مهاجما ميلان غونزالو هيغواين ومانشستر سيتي بطل إنكلترا سيرخيو أغويرو.

في المقابل، يسعى المنتخب العراقي الى استغلال فرصة مواجهة منتخب من هذا الطراز على أكمل وجه، في اختبار لمدربه الجديد السلوفيني ستريشكو كاتانيتش الذي تولى مهامه مطلع سبتمبر الماضي.

وبعد مباراة ودية مع نظيره الكويتي انتهت بالتعادل 2-2، سيكون المنتخب بتشكيلته التي تضم 12 لاعبا محترفا، أمام اختبار مواجهة نخبة من أبرز اللاعبين العالميين.

وقال كاتانيتش في تصريحات قبل المغادرة الى السعودية "سنخوض مباراتين كبيرتين في البطولة الرباعية (...) سنكتشف في هاتين المباراتين الكثير وتتضح أمامنا الرؤية كثيرا على طريق التحضير للمشاركة في بطولة كأس آسيا في الامارات".

وكان العراق قد اعتذر بداية عن المشاركة في البطولة لارتباطه بمباراتين وديتين مع لبنان وسلطنة عمان في الفترة ذاتها، قبل أن يعود عن هذا القرار لاعتبارات عدة - بحسب مسؤولين في الاتحاد المحلي - أبرزها فرصة لقاء منتخبات على مستوى عال، إضافة الى المردود المالي الكبير للمشاركة في الدورة، والذي يصل الى مليون دولار أميركي.