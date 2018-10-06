مورينيو: لا نملك شعوراً بالهزيمة.. ووضع مان يونايتد ليس جيداً

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أقرّ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أمس، بأن الأداء الذي يقدمه فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي ليس جيداً بما يكفي، وذلك في تصريحات عشية استضافته اليوم نيوكاسل يونايتد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونفى أن يكون الفريق قد سيطر عليه «الشعور بالهزيمة»، كما قال أيضاً إن «الوضع العام ليس جيداً».

وتلقى «الشياطين الحمر» ثلاث هزائم في المراحل السبع الأولى من الدوري المحلي، آخرها في المرحلة السابعة أمام المضيف وست هام 1-3، في أسوأ بداية له في بطولة إنجلترا منذ 29 عاماً. كما خرج بركلات الترجيح أمام دربي كاونتي (درجة ثانية) من الدور الثالث لكأس رابطة الأندية، وتعادل سلباً هذا الأسبوع مع ضيفه فالنسيا الإسباني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا. ويترافق هذا الأداء المخيب للنادي الشمالي، مع توتر في علاقة مورينيو مع أحد أبرز لاعبيه، الفرنسي بول بوغبا، وتقارير صحافية عن احتمال انتهاء العلاقة قريباً بين الفريق والمدرب الذي يقوده للموسم الثالث. ويدخل مانشستر يونايتد مباراة نيوكاسل بعد فشله في تحقيق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة.

وفي مؤتمر صحافي قال مورينيو رداً على سؤال عما اذا كان يوافق على أن هذه النتائج ليست جيدة أجاب «أنا موافق».

وعن أسباب هذا الأداء، قال «أسباب مختلفة»، رافضاً تحديدها. وقال مورينيو: «خسرنا مرة واحدة فقط على أرضنا طوال الموسم، لكن دون أي فوز على ملعبنا في المباريات الثلاث الأخيرة، لا نملك شعوراً بالهزيمة، لكن أيضاً لا شعور بسعادة الفوز».