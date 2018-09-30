الاتحاد الإفريقي يعاقب مرتضى منصور بالإيقاف عاماً وغرامة 40 ألف دولار

المصدر: القاهرة - وكالات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وجود «تأخر كبير» على مستوى البنى التحتية في الاستعدادات الكاميرونية لكأس الأمم الإفريقية 2019، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن هذه الاستضافة سيصدر أواخر نوفمبر المقبل.

وأتى الإعلان في بيان نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد، فجر أمس، بعد اجتماع للجنة التنفيذية لـ«الكاف» يومَي الخميس والجمعة، ويسبق اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية الذي يعقد اليوم في شرم الشيخ.

وكان من أبرز قرارات «الكاف» أيضاً، إعلان لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي إيقاف رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، لمدة عام واحد عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، مع تغريمه 40 ألف دولار.

وفرض «الكاف» العقوبة بداعي إدلاء رئيس الزمالك بتصريحات مسيئة لكل من رئيس وسكرتير الاتحاد الإفريقي العام أحمد أحمد وعمرو فهمي.

وألزم «الكاف» الاتحاد المصري بإبلاغ الزمالك بالعقوبة، وتأكيد خضوع رئيس الزمالك لها، مؤكداً أحقيته في فرض تلك العقوبات على رئيس الزمالك، وفقاً للوائحه وكذلك البحث والمتابعة لضمان تنفيذ تلك العقوبة.

وفي موضوع بطولة أمم إفريقيا، أشارت اللجنة إلى أنها اطلعت على تقرير للجنة المكلفة متابعة التحضيرات الكاميرونية، وأنه أظهر «تأخراً كبيراً في إنجاز البنى التحتية».

وأكد البيان أن «القرار النهائي سيصدر في نهاية نوفمبر»، بعد زيارة «أخيرة» يقوم بها وفد من الاتحاد، ومن شركة الاستشارات والتدقيق رولاند بيرغر (مقرها مدينة ميونيخ الألمانية)، موضحاً أن لجنة مشتركة من الاتحادين القاري والدولي (فيفا) ستزور الكاميرون أيضاً في أكتوبر «لدراسة المسائل الأمنية».

وحددت اللجنة التنفيذية في بيانها موعد النسخة المقبلة من البطولة التي تقام مرة كل عامين، وستقام بين 15 يونيو و13 يوليو 2019. وكان الاتحاد القاري قد اتخذ العام الماضي قراراً بزيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24، ونقل البطولة من موعدها المعتاد مطلع السنة إلى الصيف، وإقامتها تالياً بعد نهاية البطولات الوطنية لاسيما في أوروبا.

وتردد في التقارير الصحافية، خلال الأشهر الماضية، أن المغرب سيكون الأوفر حظاً لاستضافة البطولة في حال سحبها من الكاميرون، علماً أن المملكة كان من المقرر أن تستضيف نسخة 2015، قبل أن تعتذر عن ذلك في ظل مخاوف من انتشار فيروس «إيبولا».

وتقدم المغرب بملف ترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، إلا أنه خسر السباق، في يونيو الماضي، لمصلحة ملف ترشيح ثلاثي مشترك، بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ورداً على سؤال عن أن المغرب يتم تقديمه كالمرشح الأوفر لاستضافة البطولة حال سحبها من الكاميرون، قال رئيس الكاف أحمد أحمد في مقابلة صحافية، «نعم، لكن لماذا لا نتحدث عن جنوب إفريقيا ومصر؟ هاتان دولتان تحظيان بكل البنى التحتية المطلوبة».

- تمت معاقبة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور

إفريقيا بسبب قيامه بسب رئيس الاتحاد الافريقي

وسكرتيره العام.