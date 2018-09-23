مورينيو: لقب المونديال منح بوغبا دافعاً إضافياً

المصدر: لندن - أ.ف.ب

اعتبر مدرب مان يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو أن لقب المونديال، الذي أحزره بول بوغبا مع منتخب فرنسا في ‏يوليو، منح لاعبه دافعاً معنوياً وبدنياً ينعكس إيجاباً على أدائه هذا الموسم مع فريقه.

وشكل بوغبا عنصراً فاعلاً في التشكيلة الفرنسية، التي أحرزت في روسيا لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخها، وسجل هدفاً في المباراة النهائية ضد كرواتيا (4-2).

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي، أول من أمس: «النتائج الجيدة والأداء الجيد يحققان المعجزات، والنتائج السيئة والأداء السيء يجعلان أي لاعب يظهر متعباً أكثر، وغاضباً أكثر، وبشعاً أكثر».

وأضاف: «عاد بول من كأس العالم، وكان آخر العائدين، لأنه لعب النهائي، لكن أعتقد أن السعادة، الثقة، الفخر بالنفس، كلها عوامل دفعته الى خوض مباراتنا الأولى ضد ليستر من دون تمرين تقريباً، وقدم مباراة جيدة جداً. الأمر يتعلق باللحظة وبالزخم، وهذا مهم جداً، أكان إيجابا أم سلباً».