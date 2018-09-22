مان سيتي يمدّد عقد أغويرو

المصدر: لندن - أ.ف.ب

مدد نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقد هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لسنة إضافية أمس. ووقع أغويرو (30 عاماً) الذي حطم الموسم الماضي عدد الأهداف المسجلة مع مانشستر سيتي، على عقد سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى نهاية موسم 2021.

وقال أغويرو الذي سجل 204 أهداف لـ«سيتيزينز» في بيان للنادي «أنا سعيد لهذا العام الإضافي». وتابع «فكرتي الأساسية كانت أن أبقى هنا 10 سنوات. أتواجد هنا منذ سبع سنوات، وستصبح 10 سنوات مع انتهاء مدة العقد».

وأضاف «كان هذا السبب الرئيس لتوقيعي. أنا سعيد جداً لأنهم تعاملوا معي بشكل جيد جداً منذ اليوم الأول لقدومي».

وقال المدير الرياضي في النادي الإسباني تشيكي بيغيريستاين، إن أغويرو احتفظ بمكانته كأحد أكثر اللاعبين المحوريين في النادي «نحن سعاء لتمديد أغويرو وبقائه في مانشستر سيتي. كان مهماً جداً للنادي منذ قدومه في 2011 ويبقى في طليعة ما نريد تحقيقه في السنوات المقبلة». وتابع «نحن محظوظون للحصول على أحد أبرز المهاجمين في العالم لسنوات طويلة».