إشبيلية وأرسنال يدشنان «يوروبا ليغ» بقوة

المصدر: لندن - أ.ف.ب

حقق إشبيلية الإسباني وأرسنال الإنجليزي بداية قوية لمسيرتهما في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، مع تحقيق كليهما فوزاً عريضاً في الجولة الأولى أول من أمس، التي شهدت فوزين لتشلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي.

في المقابل، كان مرسيليا الفرنسي أبرز الخاسرين في هذه الجولة، بسقوطه على أرضه أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني.

واكتسح إشبيلية ضيفه ستاندار لياج 5-1، وأرسنال ضيفه فورسكلا بولتافا 4-2، بينما فاز تشلسي على مضيفه باوك سالونيكي اليوناني 1-صفر، وميلان على مضيفه دوديلانج اللوكسمبورغي صفر-1، بينما خسر مرسيليا أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني 1-2.

وقدم اشبيلية نتيجة مغايرة لأدائه المتعثر في الدوري الإسباني، حيث يكتفي بأربع نقاط في أربع مراحل، واستهل منافسات المجموعة القارية العاشرة بفوز على ستاندار لياج يسبق حلوله ضيفاً غداً على ليفانتي في الليغا.