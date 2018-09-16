غوارديولا: على سانيه إثبات نفسه مع سيتي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أبدى مدرب مان سيتي، جوسيب غوارديولا ثقته بقدرة لاعبه الألماني لوروا سانيه على فرض نفسه في تشكيلة الفريق بعد معاناته هذا الموسم، لحجز مكان أساسي، ووجه رسالة للاعب قال فيها: على سانيه إثبات نفسه مع الفريق.

ولم يشارك سانيه أساسياً إلا في مباراة درع المجتمع ضد تشلسي (فاز بها 2-صفر)، وشارك بديلاً في المباريات الثلاث الأولى في الدوري، وغاب بشكل كامل عن المباراة الرابعة ضد نيوكاسل (2-1) وكذلك عن لقاء فولهام أمس.

وقال المدرب الإسباني «من الطبيعي أن يسأل الناس عنه بعد ما حصل الموسم الماضي، لغة جسده هي نفسها كما كانت عليه، وكان أفضل لاعب شاب في الدوري. لوروا كان مهماً جداً، وسيكون مهما جدا بالنسبة الى النادي».

وكان سانيه (22 عاماً) أحد أبرز المساهمين في تتويج سيتي الموسم الماضي، واختير أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي. وقبيل المباراة في المرحلة الخامسة، جدد غوارديولا ثقته باللاعب، وإن أقر في الوقت نفسه بأنه أمام تحدي إثبات نفسه في تشكيلة تضم العديد من المواهب.

وأضاف «هو تحدٍّ بالنسبة إليه، ليس فقط بالنسبة إليه، بالنسبة الى الجميع. ثمة العديد من المهاجمين ولاعبي خط الوسط الجيدين، والموسم يتم تقييمه على مدى 11 شهراً وليس بضعة أسابيع أو شهر واحد فقط».