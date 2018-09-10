لوك شو: أنا مقاتل.. سأعود قريباً

المصدر: لندن - أ.ف.ب

طمأن المدافع الإنجليزي، لوك شو، متابعيه على «مواقع التواصل» بأنه «بخير»، بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال المباراة بين منتخب بلاده وإسبانيا (1-2)، أول من أمس، في إطار دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، وخروجه من الملعب.

وتعرض شو (23 عاماً) لإصابة قوية في الشوط الثاني، إذ اصطدم رأسه بجسد اللاعب الإسباني، داني كارفاخال، قبل أن يسقط على الأرض متألماً. ونقل اللاعب على حمالة إلى خارج أرض الملعب، بعدما قام الجهاز الطبي الإنجليزي والمسعفون بتثبيت رأسه ووضع قناع أوكسيجين له.

وكتب اللاعب عبر حسابه عبر «تويتر»: «شكراً للجميع على الحل والدعم، أنا بخير وبين أيدٍ أمينة، أنا مقاتل لذا سأعود قريباً».

وقبل خروجه من الملعب، كان شو مدافع نادي مانشستر يونايتد، صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها زميله في الفريق والمنتخب ماركوس راشفورد، الهدف الذي افتتح به «الأسود الثلاثة» التسجيل، قبل أن يرد الإسبان بهدفين لساوول ورودريغو.

وغاب الظهير الأيسر شو عن تشكيلة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018، وأعاد المدرب، غاريث ساوثغيت، استدعاءه في نهاية أغسطس، تحضيراً للمباراتين ضد إسبانيا وكرواتيا (غداً) في إطار دوري الأمم.