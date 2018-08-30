ترامب يستقبل إنفانتينو ويرفع بطاقة حمراء في وجه الصحافيين

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

حيّا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على منح الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنظيم مونديال 2026، مستفيداً من استقباله لرئيس الاتحاد، جاني إنفانتينو، لرفع بطاقة حمراء في وجه الصحافيين. وقال ترامب من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: «أنا سعيد جداً لأننا فزنا بتنظيم هذا الحدث المهم، ربما أكبر حدث رياضي في العالم»، مشيراً إلى شغف نجله بارون (12 عاماً) بكرة القدم.

وأضاف ممازحاً «في 2026 لن أكون هنا، قد يمددون فترة الولاية، وإذا لم يقوموا بهذا الأمر ستقلق الصحافة»، معتبراً أن الأخيرة «سيصيبها الضجر (في حال عدم تمديد ولايته)».

وانتخب ترامب رئيساً للولايات المتحدة في أواخر 2016، وتولى مهامه في يناير 2017 لولاية من أربعة أعوام. وفي حال إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيبقى ترامب في البيت الأبيض حتى أواخر 2024. وتمنع القوانين الأميركية تولي شخص واحد رئاسة البلاد لأكثر من ولايتين، ما يعني أن ترامب لن يكون في منصبه لدى استضافة البلاد كأس العالم في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخها (بعد 1994).

ومنذ انتخابه، عرف ترامب بعلاقة متوترة مع الصحافة الأميركية، وصلت إلى حد وصفها من قبله بأنها «عدوة الشعب» وتنشر «الأخبار الكاذبة» عنه.

وخلال الاستقبال في البيت الأبيض، قدم السويسري إنفانتينو لترامب بطاقة صفراء وأخرى حمراء، وشرح له ماذا يعني رفع كل منهما، قبل أن يقوم الرئيس الأميركي مع ابتسامة عريضة برفع البطاقة الحمراء (الطرد) بوجه الصحافيين الموجودين في المكتب البيضاوي. وأكد إنفانتينو تصميم «الفيفا» على العمل مع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لتنظيم مونديال «رائع»، مقدماً إلى سيد البيت الأبيض قميصين عليهما اسمه والرقمان 26 (يرمز لمونديال 2026) و45 (يرمز إلى كون ترامب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة).

وفاز الملف الثلاثي بتنظيم مونديال 2026 بتصويت الجمعية العمومية لـ«الفيفا» في يونيو الماضي، متفوقاً على ملف ترشيح تقدم به المغرب. وأتت عملية التصويت عشية انطلاق نهائيات مونديال روسيا 2018. وسيقام مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32 حالياً.

الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فاز بتنظيم مونديال 2026 على حساب المغرب.

2026

العام الذي تستقبل فيه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم.