رسمياً.. صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

انحصر التنافس على جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب خلال موسم 2017-2018 بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله السابق الكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح، بحسب اللائحة النهائيات التي كشف عنها الاتحاد القاري الإثنين.

وسيعلن الاتحاد القاري عن هوية الفائز في 30 أغسطس الحالي في موناكو، وذلك على هامش سحب قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعد تتويجه بالجائزة في نسختيها الأخيرتين عامي 2016 و2017، يأمل رونالدو أن ينالها للمرة الثالثة تواليا والرابعة في مسيرته بعد قيادته ريال مدريد الإسباني الى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث تواليا، قبل أن يترك النادي الملكي هذا الصيف للالتحاق بيوفنتوس الإيطالي.

وسيتنافس إبن الـ33 عاما الذي توج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة الموسم الماضي، مع زميله السابق في ريال مودريتش الذي تألق أيضا في مونديال روسيا وقاد بلاده الى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وصلاح الذي توج هدافا للدوري الإنكليزي في موسمه الأول مع ليفربول.

وخرج من السباق النهائي على الجائزة نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بالنسخة الأولى من هذه الجائزة عام 2011 إضافة الى نسخة 2015، واكتفى في التصويت بالمركز الخامس خلف مهاجم اتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا أنطوان غريزمان.

ويشارك في التصويت على تحديد أفضل 10 لاعبين في أوروبا لجنة مكونة من 80 مدربا للأندية التي شاركت في دور المجموعات من مسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ"، إضافة الى 55 صحافيا يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

- تصنيف اللاعبين من المركز 4 الى 10:

4- الفرنسي انطوان غريزمان (اتلتيكو مدريد الإسباني)

5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)

6- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)

7- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي)

8- الفرنسي رافايل فاران (ريال مدريد الإسباني)

9- البلجيكي إدين هازارد (تشلسي الإنجليزي)

10- الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)



- السجل من انطلاق الجائزة عام 2011:

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني)

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني)

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني)

2013: الفرنسي فرانك ريبيري (بايرن ميونيخ الألماني)

2012: الإسباني أندريس إنييستا (برشلونة)

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)