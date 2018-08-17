5 أسماء جديدة تستعد لانطلاق الدوري الإسباني

المصدر: مدريد - د.ب.أ

تنطلق اليوم منافسات موسم 2018-2019 في بطولة إسبانيا لكرة القدم، في غياب نجمين من الأبرز في الليغا خلال الأعوام الماضية: البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل من ريال مدريد الى يوفنتوس الإيطالي، وأندريس انييستا الذي أنهى مسيرته مع برشلونة وانتقل الى فيسل كوبي الياباني، لكنها تشهد قدوم خمسة أسماء جديدة بارزة.

وستكون ضربة البداية من جيرونا الذي يلتقي بلد الوليد، على أن تتبعه مباراة ريال بيتيس وليفانتي. ومن أبرز هذه الأسماء، الجناح الفرنسي توما ليمار، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي وصل الى أتلتيكو هذا الصيف قادماً من موناكو الفرنسي، في أكبر تعاقد لنادٍ اسباني هذا الصيف كلّفه 72 مليون يورو. وأبرم اتفاق انتقاله بين الناديين قبل بدء منافسات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث توجت فرنسا باللقب. وكان ليمار جزءاً من التشكيلة الفرنسية، وإن لم يشارك أساسياً سوى في مباراة واحدة.

وثاني الأسماء، لاعب برشلونة البرازيلي مالكوم (21 عاماً)، المنضم إليه من بوردو الفرنسي في صفقة قدرت قيمتها بـ41 مليون يورو، على الرغم من اهتمام روما الإيطالي بالتعاقد معه. وتعاقد برشلونة كذلك مع المخضرم التشيلي أرتورو فيدال، البالغ من العمر 31 عاماً، والقادم من بايرن ميونيخ الألماني. ورابع الأسماء، حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، (26 عاماً)، المنتقل إليه من تشلسي الإنجليزي، بعدما اختير أفضل حارس مرمى في نهائيات كأس العالم 2018. ويعود الى إسبانيا حيث أمضى ثلاثة مواسم بين العامين 2011 و2014 معاراً الى أتلتيكو مدريد، في صفقة قدرت قيمتها بـ35 مليون يورو. وأحرز لقب الليغا مع أتلتيكو عام 2014، ويتوقع أن ينتزع المركز الأول في حراسة النادي الأبيض من الكوستاريكي كيلور نافاس.

وأخيراً، المهاجم الجديد لفالنسيا، البلجيكي ميتشي باتشواي القادم من تشلسي الإنجليزي. ويبلغ باتشواي 24 عاماً، وكان قد أعير الموسم الماضي الى بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الشتوية (2018)، ويعار مجدداً الى نادٍ آخر هو فالنسيا، بعدما لم يتمكن من فرض نفسه أساسياً في صفوف الفريق اللندني.

الأسماء الـ 5

1- الفرنسي توما ليمار (أتلتيكو مدريد).

2- البرازيلي مالكوم (برشلونة).

3- التشيلي أرتورو فيدال ( برشلونة).

4- البلجيكي تيبو كورتوا ( ريال مدريد).

5- البلجيكي ميتشي باتشواي ( فالنسيا).