بوغبا يعلن «التمرد» على مان يونايتد ويطلب الرحيل

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أبلغ لاعب الوسط بول بوغبا، المتوّج أخيراً مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم لكرة القدم، زملاءه في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته في ترك النادي، بحسب ما ذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أمس، مشيرة إلى اقترابه من برشلونة بطل إسبانيا. وبدأ بوغبا في التمرد على الفريق، حيث لا يريد المشاركة في التدريبات الجماعية، وهو يسعى لتكرار سيناريو البرازيلي فيليب كوتينيو مع ليفربول الصيف الماضي، حين ظل رافضاً اللعب لناديه حتى نهاية الانتقالات الصيفية، ثم انتظر بضعة أشهر قبل الانتقال في صفقة قياسية إلى برشلونة منتصف الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوغبا أبلغ زملاءه في الساعات الـ48 الأخيرة رغبته في ترك الشياطين الحمر، كما أرسل رسالة نصية قصيرة إلى نائب الرئيس التنفيذي إد وودورد يبدي فيها رغبته في الرحيل.

وانضم بوغبا إلى يونايتد من يوفنتوس الإيطالي قبل سنتين بصفقة قياسية عالمية بلغت 89 مليون جنيه استرليني، بيد أن اللاعب البالغ 25 عاماً الذي انضم للفئات العمرية في النادي الإنجليزي في 2009، ارتبط اسمه هذا الصيف بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

لكن يونايتد يصر أن بوغبا ليس للبيع، وذلك قبل يومين من انطلاق منافسات البريميرليغ، حيث يستقبل يونايتد ليستر سيتي على أرضه. وفي حال رحيل بوغبا المتألق مع بلاده في مونديال روسيا الأخير، لن يحصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على متسع من الوقت لتعويضه، إذ يقفل باب الانتقالات للمرة الأولى قبل يوم من انطلاق الدوري، أي الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، فيما تمتد فترة الانتقالات في الدوري الإسباني حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن بوغبا الذي يتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 9.62 ملايين جنيه استرليني (12.4 مليون دولار أميركي) سنوياً زائد 3.78 ملايين جنيه (4.78 ملايين دولار) من مكافآت الولاء، اتفق عبر وكيله الشهير مينو رايولا مع برشلونة بصفقة لمدة خمس سنوات بقيمة 89.5 مليون جنيه (115.4 مليون دولار)، وبراتب سنوي يبلغ 18 مليون جنيه (23.2 مليون دولار).

في المقابل، أشارت صحيفة «ذي صن» أن بوغبا طالب برفع راتبه الأسبوعي من 180 ألف جنيه استرليني (232.2 ألف دولار) إلى 380 ألف جنيه (490.2 ألف دولار)، للتساوي مع المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيس.

ولم تكن العلاقة جيدة بين بوغبا ومدربه مورينيو في الموسم الماضي، علماً بأن الأخير واصل انتقاد تصرفاته خارج الملعب خلال جولة الفريق الأميركية هذا الصيف.

وبحال انتقاله إلى برشلونة سيلعب إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والتشيلي أرتورو فيدال، زميله في يوفنتوس الإيطالي سابقاً والقادم هذا الأسبوع إلى الفريق الكاتالوني من بايرن ميونيخ الألماني.

وكانت تقارير أشارت إلى أن يونايتد رفض عرضاً من برشلونة بالتخلي عن بوغبا مقابل 44.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى قلب الدفاع الكولومبي ييري مينا ولاعب الوسط البرتغالي أندريه غوميز.

• 115 مليون دولار قيمة الصفقة المتوقعة بين برشلونة ومان يونايتد لضم بوغبا، مقابل راتب سنوي في حدود 23.2 مليون دولار للاعب الفرنسي.