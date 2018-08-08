الحارس هارت من مانشستر سيتي إلى بيرنلي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

انضم حارس المرمى الدولي السابق جو هارت إلى نادي بيرنلي، بعد 12 عاماً أمضاها مع نادي مانشستر سيتي، وسط إشادة من الرئيس التنفيذي لـ«السيتيزين» خلدون المبارك، بإسهامه الكبير مع النادي في الأعوام الماضية، لاسيما تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم.

ووقع هارت (31 عاماً)، الذي استبعده مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت عن التشكيلة التي شاركت في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، عقداً لعامين مع بيرنلي، في صفقة لم تكشف قيمتها.

وسيتنافس هارت في حراسة مرمى بيرنلي مع توم هيتون والدنماركي أنديرس ليدينغارد، حيث يخوض الفريق مباراة ضمن الأدوار المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ضد باشاك شهير التركي، غداً، قبل أن يستهل موسمه في الدوري الإنجليزي الأحد ضد ساوثمبتون. وأشاد المبارك في بيان بهارت بقوله «لا يمكن التقليل من شأن إسهام جو هارت مع مانشستر سيتي، خلال 12 عاماً في صفوف سيتي، قام بتصديات هائلة تحبس الأنفاس، وستبقى عالقة في الأذهان لفترة طويلة».

وتابع «شغفه وتصميمه في صفوف النادي، من خلال 348 مباراة دافع فيها عن ألوانه، يعنيان أنه يعتبر أسطورة مستمرة في نادي مانشستر سيتي».