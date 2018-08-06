مانشستر سيتي يحسم درع المجتمع على حساب تشلسي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

حسم مانشستر سيتي كأس درع المجتمع بفوزه على تشلسي 2- صفر، أمس، على ملعب ويمبلي في لندن.

وسجل المهاجم الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، الهدفين، الأول من كرة سددها بيسراه من مشارف منطقة الجزاء، والثاني من كرة زاحفة داخل المنطقة (58). وتجمع درع المجتمع سنوياً بين بطل الدوري (مانشستر سيتي) وحامل الكأس (تشلسي)، وتقام قبل أسبوع من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستهل سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي خارج ملعبه ضد أرسنال، الأحد المقبل، في حين يحلّ تشلسي ضيفاً على هادرسفيلد السبت المقبل.

خاض مانشستر سيتي المباراة بمشاركة أبرز نجومه، بالإضافة إلى جناحه الجزائري رياض محرز، المنتقل إليه هذا الموسم مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، في الصفقة الوحيدة التي قام بها الفريق الشمالي بطل الدوري في الموسم الفائت، في حين غاب عنه صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين.