مورينيو.. أكثر المنزعجين في سوق الانتقالات الإنجليزية

المصدر: لندن - أ.ف.ب

اختلفت سوق الانتقالات الحالية في الدوري الإنجليزي الممتاز عن سابقتها في العام الماضي بشكل كلي، حين تم إنفاق أكثر من مليار يورو، ومازال أسبوع في السوق الحالية التي تقفل هذا العام مبكراً قبل انطلاق الدوري. ويعد المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، أكثر المنزعجين والمنتقدين لإدارة ناديه بسبب قلة التعاقدات، وتذمر البرتغالي من نشاط فريقه، موضحاً «أحتاج الى لاعبين إضافيين لكني لا أعتقد أني سأحصل عليهما. زودت النادي قبل أشهر عدة بلائحة من خمسة لاعبين، ومازلت في الانتظار». واقتصرت تعاقدات «الشياطين الحمر» على البرازيلي فريد (شاختار دانييتسك الأوكراني)، والبرتغالي ديوغو دالوت (بورتو) والحارس لي غرانت (ستوك سيتي).

وانتظر الجميع خبر رحيل البلجيكي إدين هازار عن تشلسي، أو عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو الى الدوري الممتاز، لكن ما حصل في صيف 2018 حتى الآن مازال بعيداً كل البعد عما شهده صيف 2016 على سبيل المثال حين عاد الفرنسي بول بوغبا الى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.