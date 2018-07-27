تشلسي يتعاقد مع حارس بعُمر الـ 38

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، أمس، تعاقده مع حارس المرمى الدولي السابق روبرت غرين، لمدة عام واحد. وقال غرين (38 عاماً) في تصريح للموقع الرسمي للنادي اللندني «الساعات الـ24 الأخيرة كانت مثيرة»، مضيفاً «أنت تفكر في مسيرتك، ولا تعرف حقاً أين ستذهب، وفجأة تتلقى هذه المكالمة الهاتفية (من تشلسي)، وتتخذ القرار بسرعة». وتابع «لا أستطيع الانتظار لبدء مشواري مع الفريق»، مبرزاً «سعيد جداً، وشرف لي التوقيع هنا».

ومن المتوقع أن يكون غرين حارس المرمى الثالث للنادي، بعد البلجيكي تيبو كورتوا (المرشح للانتقال إلى ريال مدريد بحسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية والإسبانية)، والأرجنتيني ويلي كاباييرو.

وانضم غرين إلى تشلسي في صفقة انتقال حر من هادرسفيلد تاون، الذي ضمن بقاءه في الدوري الممتاز، ولعب مباراة واحدة فقط في كأس الرابطة الموسم الماضي.

وبدأ غرين مسيرته الاحترافية عام 1998 في نوريتش سيتي، قبل أن يخوض تجارب في وست هام يونايتد وكوينز بارك رينجرز وليدز يونايتد ثم هادرسفيلد، ولعب 267 مباراة في الدوري الممتاز. خاض غرين 12 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي في الفترة بين 2005 و2012، ولعب مباراة واحدة في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وكانت ضد الولايات المتحدة (1-1).