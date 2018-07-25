تيري هنري مدرباً لأستون فيلا الإنجليزي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

وافق النجم الفرنسي السابق تيري هنري على تدريب نادي أستون فيلا المشارك في دوري الدرجة الإنجليزية الثانية، بحسب ما ذكرت صحيفة «دايلي ستار» البريطاية أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملياردير المصري ناصيف ساويرس ورجل الأعمال الأميركي ويس ادنس (أحد مالكي فريقي ميلووكي باكس ضمن دوري إن بي إيه) اللذين اشتريا حصة كبيرة في النادي، ليسا مقتنعين بقدرة المدرب الحالي ستيف بروس على إعادة فيلا إلى دوري النخبة (برميرليغ).

واشترى كل من ساويرس وادنس 27.5% من حصص فيلا، بعد دفعهما 30 مليون جيه إسترليني لرجل الأعمال الصيني طوني تشيا، الذي اشترى النادي قبل سنتين، وسيكون أحد رئيسين للنادي، بحسب ما أضافت الصحيفة.

وكان هنري ذكر بعد نهاية كأس العالم حيث عمل مساعداً لمدرب منتخب بلجيكا: «خلال السنوات الأربع الأخيرة حصلت على تجارب تدريبية مجزية في كرة القدم. جعلتني تلك التجارب أكثر تصميماً على تحقيق طموحي كي أصبح مدرباً في كرة القدم».

ونال هنري إجازته التدريبية عندما كان يعمل مع فرق الناشئين في ناديه السابق أرسنال الإنجليزي، حيث حقق نجومية خارقة.