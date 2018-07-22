الحارس الويلزي داني وارد من ليفربول إلى ليستر سيتي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

انتقل الحارس الويلزي لفريق ليفربول الإنجليزي في كرة القدم، داني وارد، إلى ليستر سيتي بعقد مدته أربعة أعوام.

ويعتمد المدرب الفرنسي لفريق ليستر، كلود بويل، على الدنماركي، كاسبر شمايكل، خياراً أساسياً في حراسة المرمى، على أن الهدف من استقدام الحارس (وارد - 25 عاماً) هو تعزيز البدلاء في هذا المركز.

وقال بويل «سيكون انضمام داني إلى المجموعة مفيداً للتنافس بين أفرادها، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا».

من جانبه، أبدى وارد، الذي ساعد فريق هادرسفيلد على الصعود إلى الدوري الممتاز في 2017، تفاؤله بهذه الخطوة، وقال «أنا هنا لتطوير مستواي، وآمل مساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاح».

وكان ليفربول ضمّ، الخميس الماضي، الحارس البرازيلي، اليسون، من روما الإيطالي في صفقة قياسية وصلت إلى 72.5 مليون يورو.

وأصبح اليسون أغلى حارس مرمى في تاريخ اللعبة، محطماً الرقم القياسي للإيطالي، جانلويجي بوفون، الذي انتقل من بارما إلى يوفنتوس مقابل 53 مليون يورو في 2001.