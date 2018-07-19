رئيس أوروغواي يدعو غريزمان إلى زيارة بلاده

المصدر: مونتفيديو - د.ب.أ

وجه رئيس أوروغواي تاباري فاسكيز، التهنئة إلى النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، إثر تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، بالفوز على كرواتيا 4/‏‏2 في المباراة النهائية الأحد الماضي في العاصمة الروسية موسكو.

وأبدى رئيس أوروغواي رغبته في استقبال غريزمان في أوروغواي في وقت لاحق من العام الجاري، لتكريمه والتقدم بالشكر له.

• غريزمان وضع علم أوروغواي على كتفيه خلال مؤتمر صحافي.

وذكر فاسكيز في بيان نشرته الرئاسة في أوروغواي مساء الثلاثاء «عليّ أن أتقدم له بالشكر على ما أبداه تجاه أوروغواي، عندما حمل علم بلادنا في المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور ممثلي وسائل إعلام من كل أنحاء العالم، (عقب المباراة النهائية أمام كرواتيا)».

وكان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، قد وضع علم أوروغواي على كتفيه خلال المؤتمر الصحافي، بناء على طلب من صحافي أوروغوياني، حسب ما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وتعود العلاقة بين غريزمان وأوروغواي إلى الوقت الذي قضاه في ريال سوسييداد، حيث لعب تحت قيادة المدرب الأوروغوياني مارتين لاسارتي، الذي أبدى تقديراً واحتراماً كبيرين له، وقد رفض اللاعب الاحتفال عند تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا على أوروغواي 2/‏‏صفر في دور الثمانية بالمونديال.

وقال الرئيس فاسكيز: «يشرفنا استقباله في مقر الرئاسة، والتقدم له بالشكر شخصياً».

وكان رئيس أوروغواي قد هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته والشعب الفرنسي على التتويج بالمونديال.

