المونديال أوقع العالم «في حب روسيا» وغير نظرة الجميع

المصدر: متابعات موقع الإمارات

وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو أمس مونديال 2018 في روسيا بانه «أفضل كأس عالم على الإطلاق»، فيما أكد منظمو البطولة أنها ساعدت على إنهاء المعتقدات السابقة وأظهرت أن روسيا بإمكانها تنظيم الأحداث الكبرى.

وقال إنفانتينو أن العالم باسره «وقع في حب روسيا» بعد استضافتها المونديال. وقال «قبل أعوام قلت أن المونديال هذا سيكون الأفضل في التاريخ، ويمكنني أن أقولها اليوم باقتناع: هذه أفضل كأس عالم على الإطلاق».

وتختتم البطولة اليوم بإقامة المباراة النهائية التي تجمع بين فرنسا وكرواتيا، في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

إلى جانب قادة عديدين من العالم قدموا خصيصا لهذه المناسبة، في مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء كرواتيا كوليندا غرابار- كيتاروفيتش.

وقال رئيس اللجنة المحلية المنظمة للمونديال أركادي دفوركوفيتش، عشية مباراة النهائي:«صورة روسيا الآن أصبحت أكثر قربا للواقع في البلاد».

وقال المنظمون إن تدفق مئات الآلاف من الجماهير الأجنبية لم يغير فقط من النظر إلى روسيا ولكنه أدى إلى تحول الطريقة التي ترى بها البلاد نفسها.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة أليكسي سوروكين:«غيرت العديد من الأشياء. أظهرت أننا متفتحين، مضيافين، أشخاص تبتسم.. كانت رحلة اكتشاف للجميع».

وبروح شعار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أضاف سوروكين:«ذهل الأشخاص بروسيا، جمال البلاد وطبيعتها. ولكنها غيرتنا أيضا، الأن نؤمن أن بإمكاننا فعل أي شيء. يمكننا أن نلعب كرة القدم بشكل جيد، يمكننا أن ننظم الأحداث الكبيرة بشكل جيد».

ويعتقد المنظمون أن الملاعب الجديدة، والبنية التحتية، وأماكن الإقامة ستوفر إرثا اقتصاديا دائما. وستعزز البطولة، التي تقدر تكاليفها بـ12 مليار دولار، حركة السياحة وتساعد الأندية الرياضية والمجتمعات المحلية.

وجاء معظم المشجعين إلى روسيا من أميركا اللاتينية، مما أدى إلى إضفاء أجواء كرنفاليه في وسط موسكو وأماكن أخرى، مع وجود عدد أقل من الزوار من أوروبا. ولكن سوروكين قال، أنه فور بداية كأس العالم وصل العديد من المشجعين الأوروبيين.

مستخدما إنجلترا كمثال، قال إن 18 ألف بطاقة هوية للجماهير تم إصدارها قبل بدء البطولة ولكن 12 ألف طلب آخر جاء خلال البطولة.

ويعتقد أن العديد من المشجعين الإنجليز ربما تم منعهم من السفر في البداية بسبب مخاوف أمنية بعد تحذيرات من وجود أعمال شغب وهجمات تحمل مشاعر الكراهية أو العنصرية وسط توترات سياسية بين البلدين.

وتغيرت الأجواء بعد بداية البطولة، وساعد وصول المنتخب الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي في ذلك أيضا.

وقال سوروكين:«يمكننا أن نفكر فقط لماذا لم يكن هناك عدد ضخم من المشجعين الأوروبيين».

ولكن، خلال البطولة، «تخطى الأشخاص التحيز الذي يمكن أن يواجهوه» و«فعلنا ما في وسعنا للترحيب بالجماهير من أي مكان في العالم».