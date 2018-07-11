مودريتش وهاري كاين.. من يصنع التاريخ

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

يبحث منتخب إنجلترا عن بلوغ نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد 1966، عبر تخطي كرواتيا، مفاجأة مونديال روسيا 2018، اليوم، في نصف النهائي في موسكو.

وأحدثت مشاركة إنجلترا في المونديال الروسي حالة جماهيرية صاخبة في البلاد، وحصدت مبارياتها نسب مشاهدة قياسية، فيما استحوذ المدرب غاريث ساوثغيت وتشكيلته الشابة على قلوب مشجعي منتخب «الأسود الثلاثة».

وفي تناقض مع الأجواء الاحتفالية في لندن وبقية المدن الإنجليزية، أمضى المهاجم هاري كاين ورفاقه أياماً هادئة في منتجع ريبينو البحري الذي يبعد 45 كلم شمال - غرب سان بطرسبرغ، قبل التوجه الى موسكو التي يستقبل ملعبها المهيب لوجنيكي ثانية مباراتي نصف النهائي بعد مواجهة فرنسا وبلجيكا.

وقال لاعب وسط انجلترا الهجومي ديلي آلي الذي سجل هدف الاطمئنان في مرمى السويد (2-صفر) في ربع النهائي: «ندرك أننا نشارك في كأس العالم وبلغنا نصف النهائي. نركز كثيراً على المباريات لدرجة أننا ننسى ما حققناه حتى الآن».

لكن خلافاً لمواجهة السويد التي قدمت أداء دفاعياً صلباً خلال البطولة، يتوقع ان تكون مواجهة كرواتيا، وهي الأولى بينهما في كأس العالم، أصعب مع ترسانة نجوم يتقدمها لاعب وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش.

وكانت كرواتيا أحد ثلاثة منتخبات حققت علامة كاملة في دور المجموعات، من بينها انتصار ساحق على أرجنتين ليونيل ميسي 3-صفر، لكن لاعبي المدرب زلاتكو داليتش احتاجوا إلى ركلات ترجيح مرتين في دور الـ16 أمام الدنمارك وربع النهائي ضد روسيا المضيفة، لبلوغ المربع الأخير للمرة الثانية منذ 1998 عندما حلوا في المركز الثالث في أول مشاركة لهم بعد تفكك يوغوسلافيا.

ويقود المنتخب الكرواتي نجم وسطه المخضرم مودريتش (32 عاماً) الذي سيعزز حظوظ نيله الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في حال بلوغه النهائي، وذلك لتتويجه مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

وبجانب مودريتش الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة لثلاث مرات في المونديال الحالي، يتألق لاعب وسط برشلونة الاسباني ايفان راكيتيتش مسدد الركلتين الحاسمتين ضد الدنمارك وروسيا، والحارس دانيال سوباشيتش الذي أصبح ثالث حارس في تاريخ المونديال يصد أربع ركلات ترجيحية في نسخة واحدة، بعد الألماني شوماخر في 1986 والأرجنتيني سيرخيو جويكوتشيا في 1990.

وخلافاً لحالة الهدوء في المعسكر الإنجليزي، عكر الاجواء الكرواتية طرد المدافع الدولي السابق أونيين فوكويفيتش من البعثة وتغريمه من الاتحاد الدولي (فيفا) لنشره شريط فيديو مؤيداً لأوكرانيا بعد تخطي روسيا بركلات الترجيح السبت.

وأفلت من عقوبة الإيقاف المدافع دوماغوي فيدا الذي هز شباك روسيا وظهر في الفيديو مع فوكويفيتش يقول «المجد لأوكرانيا»، إذ اكتفى «فيفا» الذي يحظر التصريحات السياسية في مسابقاته بتوجيه تحذير له.

وتعول إنجلترا التي فضلت خوض مواجهة بلجيكا الأخيرة في الدور الاول بتشكيلة احتياطية، ما مكنها من الحصول على قرعة سهلة في الأدوار الإقصائية، على نجم توتنهام هاري كاين الذي يتصدر ترتيب هدافي البطولة بستة أهداف، بينها ثلاث ركلات جزاء.

وكانت إنجلترا، مهد لعبة كرة القدم، أحرزت لقباً وحيداً في البطولة العالمية على أرضها في 1966 على حساب ألمانيا الغربية في نهائي انتهى بعد التمديد (4-2)، وبلغت نصف النهائي مرة ثانية في 1990 عندما خسرت أمام ألمانيا بركلات الترجيح. وقد فكت عقدتها مع ركلات «الحظ» في المونديال الحالي بتخطي كولومبيا في الدور الثاني. أما كرواتيا، فيأمل جيلها الحالي بالسير على خطى جيل 1998 الذي ضم العمالقة دافور شوكر وزفونيمير بوبان وروبرت بروسينتشكي، الذي تقدم على فرنسا المضيفة في نصف نهائي 1998 بهدف لنجمه شوكر قبل أن ينقذ صاحب الأرض مدافعه ليليان تورام بتسجيله هدفين.

لمشاهدة تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.