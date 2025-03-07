"أنوار دبي" تُزين 4 مساجد

في إطار حملة #رمضان_في_دبي"، أطلق براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مبادرة "أنوار دبي" لتزيين وإضاءة واجهات ومآذن أربعة من المساجد الرئيسية في دبي ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك.

وتشمل المبادرة "مسجد الشيخ راشد بن محمد" في منطقة الحُضيّبة، و"مسجد جميرا الكبير" و"مسجد الحباي في منطقة الخوانيج، و"مسجد زعبيل الكبير".

وقالت مديرة براند دبي، شيماء السويدي إن: "المبادرة تبرز جماليات العمارة الإسلامية في مساجد دبي عن طريق استخدام تقنيات الإضاءة بتصاميم تتماشى مع أجواء هذا الشهر الكريم، بما يسهم في خلق تجربة بصرية مميزة وذلك سعياً لتسليط الضوء على الجماليات التي تتميز بها دبي والتي يزداد رونقها بهاءً في المناسبات الخاصة ومن أهمها شهر رمضان المبارك".