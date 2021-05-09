«رمضان ذاك الزمان» يستعيد ذكريات الأجداد

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

في موسمه الثاني، يستعيد برنامج «رمضان ذاك الزمان» الذي تقدمه قناة الوسطى من الذيد، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ذكريات الآباء والأجداد عن شهر رمضان المبارك. ويروي البرنامج، عبر استضافة شخصيات من المسنين في مختلف مناطق الشارقة قصصاً تظهر ملامح من طبيعة الشهر الفضيل قديماً. ويستذكر المسنون مع المشاهدين كيف يتم الاستعداد لشهر رمضان على مستوى بيئة البادية وأهلها، وعملية تحضير الطعام وتناول التمور، وتدريب الأطفال على الصيام التدريجي. ويسرد ضيوف البرنامج مختلف الأحداث والمواقف الجميلة التي كانت ترافقهم في رمضان.