أين تذهب.. مآدب الإفطار والسحور في منتجع شاطئ الميناء

المصدر: الإمارات اليوم

لا تفوّت مآدب الإفطار والسحور الشهيّة في منتجع ومارينا شاطئ الميناء السياحي، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تحلو اللمّة مع العائلة والأصدقاء على مأدبة إفطار صحية ولذيذة في مطعم «باونتي بيتس»، أو يُكمن تذوّق أشهى الأطباق العالمية ومحطات طهي الطعام الحيّة في «ميناز كيتشن»، أو الاستمتاع بأشهى الأطباق التركية في مطعم «بابا».

تصطحب القائمة الرمضانية الحصرية في مطعم «بابا» الضيوف في رحلة شهيّة مع إفطار ولا أشهىالموقع: مطعم «بابا»، منتجع ويستن الميناء السياحي.

العرض: القائمة الرمضانية 225 درهماً للشخص الواحد. وتشمل القائمة أطباقاً مشتركة لشخصين على الأقل.

عرض المأدبة الصحية Recharge And Detox في مطعم «باونتي بيتس»، حيث ينتظر الضيوف تشكيلة لذيذة من الأطباق الخفيفة والصحية، التي تُغذّي الجسم والروح.

الموقع: مطعم «باونتي بيتس»، منتجع لو ميريديان الميناء السياحي.

العرض: قائمة رمضانية 129 درهماً للشخص الواحد.

قائمة مؤلّفة من أربعة أطباق: حساء، مقبّلات للمشاركة، طبق رئيس، وطبق حلوى.

بوفيه الإفطار في مطعم «ميناز كيتشن» يشمل مأدبة من الشرق الأوسط إلى آسيا.

الموقع: مطعم «ميناز كيتشن»

العرض: بوفيه إفطار 155 درهماً للشخص الواحد للكبار، و55 درهماً للصغار.