مسابقة «كأنه هو» تبحث عن أجمل الأصوات

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تسعى مسابقة «كأنه هو» الرمضانية، التي تبثها إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، إلى استكشاف المواهب الواعدة على صعيد الحفظ وجمالية الصوت، والاهتمام بها، وتطويرها. وتستهدف المسابقة، التي تطرحها الإذاعة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الوصول إلى أفضل الأصوات التي تمتلك موهبة في تقليد كبار المقرئين حول العالم، إذ يتسنى للقارئ الذي يمتلك موهبة التقليد صوتاً وأداء، نشر مقطع مصورّ له عبر صفحته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً الوسم الذي خصصته الإذاعة # مسابقة-كأنه-هو، ووضع إشارة مرجعية لموقع الإذاعة الرسمي، لتتمكن لجنة التقييم الخاصة من الوصول إلى المتسابقين، والتعرّف إليهم، ضمن شروط ومحددات وضعتها الإدارة للمشاركين. وقال مدير إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، خليفة حسن خلف: «رصدنا للمسابقة جوائز مالية قدرها 50 ألف درهم، لتكريم إبداعات أجمل المواهب في مجال تقليد كبار القرّاء ودعمها، إذ باتت ظاهرة القراءة تيمّناً بأسلوب أشهر المقرئين اليوم تحظى بشهرة عبر منصات التواصل، ونأمل أن نسهم من خلال تنظيم هذه المسابقة في إتاحة الفرصة للمواهب بالظهور، وأن يتعرف إليهم الجمهور بشكل أوسع». وتنصّ الشروط التي وضعتها اللجنة المكوّنة من المقرئين: علي صلاح عُمر (البحرين)، وحمزة الفار (الأردن)، ومحمد الغزالي (السعودية)، على أن يَذكُر المشارك اسم القارئ الذي يقلّده، وأن يقدّم مادة خالية من التلاعب على صعيد الصوت والصورة.