«ليالي رمضان 2019».. أجواء بهيجة وعروض مغرية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، أول من أمس، معرض «ليالي رمضان 2019» الذي يستضيفه وينظمه مركز إكسبو الشارقة، وتقام فعالياته على مدى 17 يوماً ويستمر حتى 8 يونيو المقبل، وسط أجواء استثنائية بهيجة وعروض مغرية وتخفيضات جاذبة تصل نسبة الخصومات فيها إلى 75% هي الأكبر من نوعها على مستوى الإمارة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ30 من «مهرجان رمضان الشارقة».

ونجح المعرض في استقطاب أكثر من (300) علامة تجارية في دورة هذا الموسم، محققاً زيادة بنسبة 20% على الأعوام السابقة التي ضمت نخبة من أهم الأسماء والعلامات التجارية الوطنية والعالمية في مجال تجارة التجزئة، لتغطي منتجاتها المتنوعة جميع المجالات بدءاً من الأزياء، والذهب، والادوات الرياضية، والتحف والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية، والأجهزة الكهربائية، والمطاعم والمقاهي والأكلات الشعبية.

وتعد دورة المعرض هذا الموسم، التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الأضخم والأكبر من نوعها على الإطلاق، كما يعتبر أكبر معرض رمضاني على مستوى الدولة، حيث تمتد منصات العرض على كامل مساحة مركز إكسبو الشارقة، البالغة 40 ألف متر مربع، كما يوفر المعرض أجواء مثالية للباحثين عن أفضل مكان لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة مع أفراد العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بفرصة التسوق لعيد الفطر السعيد، وتذوق أشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية، مع توافر مساحات للأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال بما يزيد على 4000 متر مربع، فضلاً عن تقديم برامج ثقافية وتراثية وفنية، وتوعية دينية وصحية.