40 استضافة رمضانية لمقيمين في منازل إماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، بمشاركة مجالس الشباب، أكثر من 40 استضافة للمقيمين في المنازل الإماراتية، ضمن مبادرة «إفطار القيم الإماراتية»، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن، حيث بلغ عدد المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة أكثر من 1500 مقيم، بمشاركة 65 جنسية مختلفة، وقد يبلغ مجموع عدد الاستضافات للمقيمين 900 استضافة حتى نهاية شهر رمضان، ومن المقرر استقبالهم في 100 منزل إماراتي.

تعمل المبادرة على نشر القيم النبيلة، وأفضل من يمثلونها هم شباب الإمارات، الذين يعتبرون خير سفراء للقيم، فهم أبناء زايد الذين ينتهجون نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ويتطلع شباب الإمارات دائماً إلى مستقبل مليء بالنجاح والإنجازات والسمعة الطيبة في مختلف أنحاء الدولة وخارجها، مع الحفاظ على قيمهم الإماراتية الأصيلة، فالأخلاق الحسنة هي أساس استمرار نهضة الدولة.

الجدير بالذكر أن مبادرة إفطار القيم الإماراتية، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» في شهر رمضان الكريم، التي تهدف إلى التعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة وتعزيزها وسط المقيمين في دولة الإمارات من مختلف الجاليات، وخلق حوارات فاعلة وبناءة بين أبناء الإمارات والمقيمين، من خلال استضافتهم في البيوت الإماراتية، وتناول الإفطار مع العائلات الإماراتية.

المبادرة تتيح لكل عائلة إماراتية فرصة استضافة إفطار القيم الإماراتية في بيتها، في يوم من أيام شهر رمضان مبارك، كما تتيح الفرصة للمقيمين للمشاركة في إفطار القيم الإماراتية، وذلك عن طريق التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية للمبادرة، ونشر مشاركاتهم عبر وسم #إفطار_ القيم_ الإماراتية.

تعمل المؤسسة مع السفارات العاملة في الدولة والمؤسسات، على تشجيع المقيمين للمشاركة في المبادرة مع العوائل الإماراتية.

900

استضافة حتى نهاية

شهر رمضان.

1500

مقيم مسجلون

عبر المنصة الإلكترونية

للمبادرة.