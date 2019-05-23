«ليالي رمضان» يحتفي بالشهر الفضيل بخصومات تصل إلى 75%

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينطلق، اليوم، معرض «ليالي رمضان»، في مركز إكسبو الشارقة، الذي تقام فعالياته على مدى 17 يوماً، خلال الفترة من 23 مايو الجاري وحتى الثامن من يونيو المقبل، احتفاء بالشهر الفضيل، وسط أجواء استثنائية بهيجة وعروض مغرية، وتخفيضات جاذبة تصل نسبة الخصومات فيها إلى 75%، هي الأكبر من نوعها على مستوى الإمارة.

ويعد المعرض أحد أبرز وجهات التسوق والمرح الزاخرة بالأنشطة والفعاليات المتميزة التي يوفرها المعرض لرواده، ويعيشون تجربة تسوق مثالية، وفرصاً وفيرة للفوز بجوائز مجزية خصصتها إدارة المعرض للزوار.

ويوفر المعرض أجواء مثالية للباحثين عن أفضل مكان لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة مع أفراد العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بفرصة التسوق لعيد الفطر السعيد، وتذوق أشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية، مع توافر مساحات للأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال، فضلاً عن تقديم برامج ثقافية وتراثية وفنية، ومجموعة كبيرة من النشاطات الترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة.

ويشارك في المعرض العديد من الأسماء التجارية المرموقة، ونخبة من أبرز العلامات التجارية في العالم، التي تتنافس على استقطاب الزوار، كما يشارك في المعرض عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والهيئات المدنية، ما يتيح لزواره فرصة الاطلاع على الكثير من البرامج التي تحظى بدعم وتوجيه تلك الجهات.