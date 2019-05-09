«التراث العربي» يناقش عادات وتقاليد رمضان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم مركز التراث العربي في الشارقة، اللقاء الحواري الثاني بعنوان «عادات وتقاليد شهر رمضان المبارك في الوطن العربي»، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين والمشتغلين في عالم التراث، بهدف تسليط الضوء على كيفية الاستعداد للشهر الفضيل، حيث شارك في اللقاء الذي شهد تفاعلاً حيوياً لافتاً من قبل الحضور، كل من الإعلامي ظافر جلود، والفنان محمد غباشي، والدكتور نور الدين الصغير، والباحثة نورية آية محند، والدكتور محمد عبدالعزيز، والباحثة منيرة الحميدي.

وقالت مديرة مركز التراث العربي، عائشة الحصان الشامسي: «لرمضان طقوسه الخاصة التي تميزه عن بقية شهور السنة، وله صفات فريدة يتحلى بها في مختلف الدول العربية والإسلامية، ونكهة مميزة تتمثل في مراسم استقباله ووداعه وأكلاته المتنوّعة، ولياليه الروحية».

وتحدث المشاركون عن مختلف العادات والتقاليد التي تمارس خلال شهر رمضان المبارك في الدول العربية، وتطرّقوا إلى كثير من التفاصيل في عدد من البلدان العربية، وطقوس رمضان في تلك البلدان، وكيف تتجلى تلك الممارسات والعادات والتقاليد والطقوس الرمضانية في هذه البلد أو تلك. وتطرّقوا إلى أن هناك عادات وتقاليد وطقوس مشتركة أو متشابهة لحد كبير في كل البلدان العربية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود خصوصية في العادات والتقاليد والطقوس الرمضانية في هذه البلد أو تلك، تميزه عن غيره من البلدان الأخرى، سواء ما تعلق منها بوجبات الإفطار والسحور والحلويات الرمضانية، أو كيفية إعدادها وتناولها، والوقت المناسب لذلك، وما يرافقها من طقوس، والعمل الجماعي والمشترك في إعداد بعض الوجبات، خصوصاً أن معظم التركيز يكون على الأكلات الشعبية والتراثية.