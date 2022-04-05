هل تجب الزكاة على السيارات الفارهة؟ فيديو

هل تجب الزكاة على السيارات الفارهة؟

كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.. يجيب من خلال الفيديو المرفق.

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هل تجب الزكاة على السيارات الفارهة؟

كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.. يجيب.. #الإمارات_اليوم #رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/1QNmyEZVci — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 5, 2022

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وسيقوم كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد بالإجابة عليكم..

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