5 نصائح لتغذية الرياضيين في رمضان

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

أكد الأخصائي في التغذية وعلوم الأطعمة الدكتور وائل موسى، أن طبيعة تغذية الرياضيين تعتمد على طبيعة الرياضة التي يمارسونها، فهناك حاجة محددة للجسم من البروتين، يتم وضعها لكل شخص رياضي تبعاً لطبيعة التمارين التي يقوم بها، وطبيعة قوة النشاط البدني، لأن رياضة المشي تختلف عن الرياضات التي تعتمد على الكثير من الآلات أو الاوزان. وشدد على أهمية تناول البروتين من مصدره الطبيعي وليس كمكمل غذائي، أي من اللحوم والبيض والأجبان، على أن تكون التمارين القوية والتي يحتاج الجسم بعدها الى بروتينات عالية بعد الإفطار لأخذ الكمية الكافية من البروتين. وقدم الدكتور موسى خمس نصائح لتغذية الرياضيين خلال شهر رمضان.

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