5 نصائح لمرضى مقاومة الأنسولين في رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

تعد مقاومة الأنسولين من الحالات الصحية، التي تتطلب نظاماً غذائياً خاصاً، وكذلك أسلوب حياة صحي، نظراً لتعامل الجسم الخاص مع السكر وإفرازه للأنسولين بكميات عالية جداً، سواء في شهر رمضان وأثناء الصيام، أو حتى خلال الأيام العادية.

وأكدت استشارية الغدد الصماء والسكري بمركز إمبريال كولدج لندن للسكري، الدكتورة سارة سليمان، أن عملية تقليل حاجة الجسم إلى الأنسولين لفقدان الوزن، تعد الطريقة الأفضل لتقليل مقاومة الأنسولين وعكسها، وبالتالي يمكن العمل على بعض الخطوات البسيطة لعيش نمط حياة صحي لتحقيق هذه الأهداف، قوامه التغذية الصحية والجيدة، إلى جانب الحرص على وجود الحركة كجزء من الحياة اليومية.

وهنا تقدم الدكتورة سارة خمس نصائح أساسية مهمة لخفض مقاومة الأنسولين، ينبغي الالتزام بها للسيطرة على إفرازه في الجسم.

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