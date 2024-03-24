خبراء ينصحون بزيت جوز الهند: سر للجمال

أفاد خبراء في مركز «الصحة» بألمانيا بأن زيت جوز الهند يُعدّ بمثابة سر جمال البشرة والشعر، إذ يساعد على التمتع ببشرة نقية ومخملية من ناحية، ويمنع تساقط الشعر ويمنحه لمعاناً ساحراً من ناحية أخرى.

وأضاف الخبراء الألمان بأن زيت جوز الهند يعمل على محاربة شوائب البشرة كالبثور وحب الشباب، بفضل احتوائه على حمض اللوريك، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة والشفاه، ويمنحهما ملمساً مخملياً مفعماً بالرقة. ويوفر زيت جوز الهند أيضاً حماية فعّالة للبشرة من أشعة الشمس الضارة، ويحارب ما يُعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، ومن ثم فهو يقي من سرطان الجلد.

وإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام زيت جوز الهند كمُزيل طبيعي للمكياج، إذ إنه لا يتسبب في جفاف البشرة وتهيجها.

وبفضل تأثيره المضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات، يساعد زيت جوز الهند في علاج الجروح القطعية والسحجات، ويحد من فرص نشوء ندبات. كما يساعد على علاج الطفح الجلدي الناتج عن التهاب الحفاض لدى الرضع.

ومن ناحية أخرى، يمكن استخدام زيت جوز الهند كغسول للشعر، إذ إنه يعمل على ترطيب الشعر وفروة الرأس، ما يمنح الشعر مظهراً لامعاً يأسر الألباب.

ويعد زيت جوز الهند أيضاً سلاحاً فعّالاً لمحاربة تساقط الشعر بفضل احتوائه على حمض اللوريك، فضلاً عن محاربة قشرة الرأس.

. بفضل تأثيره المضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات يساعد زيت جوز الهند في علاج الجروح القطعية والسحجات.