مفتي مصر السابق: أكل "الخشاف" حرام بعد مرور 5 أيام على تخميره

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أجاب مفتي مصر السابق وأحد علماء الأزهر الشريف الدكتور علي جمعة، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، نصه: يقال إن الخشاف يختمر بعد 5 أيام ويُحرم تناوله، فهل هذا صحيح؟

وقال الدكتور علي جمعة مفتي، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن الخشاف يختمر بعد 5 أيام، حيث في هذه الحالة يحرم تناوله، مضيفا: يحرم تناول كل ما يحتوي على كحل، والكحل هو ما يحتوي علي كربون وأكسجين.

وأوضح الدكتور علي جمعة، أنه إذا انفصل الكربون عن الأكسجين أصبح خل، كما أن أصل الخل الخمر، والخل ليس محرما لأنه انحل إلى أكسجين وكربون وكون حمض الخليك ومن هنا أصبح حمض الخليك من أطيب أنواع الطعام، وسبب ذكر كل ذلك هو توضيح الحد من الحرام والحلال، وعدم الوقوع فيه

وبين جمعة، أن الحرام هو الكحل الإيثيلي قليله وكثيره، ميرا إلى أن الخشاف في حالة تركه لمدة 5أيام خارج الثلاجة يختمر ويصبح حرام، حيث إن الشرع لا يحرم الخشاف الذي يتم وضعه في الثلاجة، وإنما يحرم الخشاف الذي يوضع خارج الثلاجة حتي يختمر.