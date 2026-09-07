مدارس: 3 تدابير متدرجة لمواجهة تأخر الطلبة صباحاً

مع انطلاق الأسبوع الثاني من الدراسة في العام الدراسي 2026-2027، شددت مدارس إجراءات ضبط حضور الطلبة إلى الطابور الصباحي والسلام الوطني وبداية الدوام، معتمدة ثلاثة تدابير متدرجة لمواجهة التأخير المتكرر، تبدأ بالتنبيه الشفهي، ثم توقيع الطالب على تعهد بعدم تكرار المخالفة، وتصل إلى استدعاء ولي الأمر وتوقيعه على إنذار، فضلاً عن خصم ما بين 4 و12 درجة من تقييم السلوك، بحسب عدد أيام التأخير.

وأبلغت إدارات المدارس الطلبة وأولياء أمورهم بأن التأخر بعذر مقبول يستوجب إخطار المرشد الأكاديمي وتزويده بالعذر، حتى يُسجل التأخير بصورة صحيحة ولا يُعامل بوصفه مخالفة غير مبررة.

وأوضحت في رسائل مدرسية لأولياء الأمور، اطّلعت عليها "الإمارات اليوم"، أن الإجراء المتخذ في واقعة التأخير الأولى يقتصر على تنبيه الطالب شفهياً، وتعريفه بضرورة الالتزام بموعد الحضور والمشاركة في الطابور الصباحي والسلام الوطني منذ بدايتهما.

وفي حال تكرار التأخير أكثر من مرة، ينتقل الإجراء إلى إلزام الطالب بتوقيع تعهد خطي بعدم التأخير مجدداً، بما يحمّله مسؤولية الالتزام بمواعيد الدوام ويحذّره من تبعات استمرار المخالفة.

أما إذا تكرر التأخير أكثر من مرتين بعد توقيع الطالب على التعهد، فتستدعي إدارة المدرسة ولي الأمر لتوقيع إنذار بشأن تأخر ابنه المتكرر، مع تطبيق خصم يتراوح بين 4 و12 درجة من السلوك، تحدده المدرسة وفق عدد أيام التأخير المسجلة على الطالب.

وأكدت المدارس أن الإجراءات تستهدف ضمان الانضباط منذ اللحظات الأولى لليوم الدراسي، والحد من التأخير الذي يحرم الطالب من حضور الطابور والسلام الوطني ويؤثر في انتظامه مع بداية الحصص، فضلاً عن انعكاسه على سير العملية التعليمية داخل الصف.

ودعت أولياء الأمور إلى متابعة مواعيد حضور أبنائهم، والتعاون مع إدارات المدارس لمعالجة أسباب التأخير، مع الحرص على إبلاغ المرشد الأكاديمي فوراً عند وجود عذر، بما يضمن توثيقه واعتماده وفق الإجراءات المتبعة، ويحفظ حق الطالب في عدم احتساب التأخير مخالفة غير مبررة.