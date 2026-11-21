هل يجوز سحب رخصة القيادة من شخص لم يرتكب أي مخالفة أو جنحة مرورية؟ (أ.ع) دبي

نعم، قد يُحرم الشخص من رخصة القيادة أو يُلغى ترخيصه رغم عدم ارتكابه أي مخالفة مرورية، إذا دِين في جرائم معينة، من بينها تكرار تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

فالعقوبات لا تقتصر على الحبس أو الغرامة، وإنما قد تمتد إلى عقوبات تبعية وتكميلية؛ إذ يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية، أو إلغاء رخصته إذا كانت قد صدرت بالفعل.

كما يُمنع المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من تحويل أو إيداع أموال للغير، إلا بإذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ويستمر هذا المنع سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

ويُضاف إلى ذلك إبعاد الأجنبي المدان، مع استثناء حالات محددة تتعلق بارتباطه الأسري بمواطن أو بوجود أسرة في الدولة قد تتضرر بصورة جسيمة من إبعاده.

لذلك، فإن خطورة جرائم المخدرات لا تتوقف عند العقوبة الجنائية، بل قد تمتد إلى رخصة القيادة والاستقرار الأسري والمالي، وتزداد الخطورة عندما يكون المتعاطي قائداً لمركبة، إذ إن تأثير المخدرات في التركيز والإدراك وسرعة الاستجابة قد يحول الطريق إلى ساحة خطر، ويعرّض حياة الأبرياء لحوادث جسيمة.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس