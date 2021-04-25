طبق اليوم.. «لحم بعجين» بالخبز اللبناني

المصدر: الإمارات اليوم

تتعدّد أنواع العجائن التي تحضر في بلاد الشام، مثل الفطائر والمناقيش والمخبوزات المتنوّعة، ويعدّ اللحم بالعجين من أشهر المقبلات اللبنانية والسورية المنتشرة في معظم الدول العربية وتركيا أيضاً، ويتميز اللحم بالعجين بطعمه الشهي ومكوناته الغنية بالنكهات المتنوّعة، التي تجعله من الأطباق المفضلة لدى الجميع كباراً وصغاراً.

يحضر اللحم بالعجين من طبقة رقيقة من العجين المحشو باللحم المتبل، وهو من أشهر الأطباق التي تحضر في رمضان، وفي المناسبات ومختلف التجمعات العائلية ولمة الأهل والأقارب في سهرات الشهر الفضيل.

في الوصفة التالية يقدم الشيف سيزر، بخطوات سهلة وسريعة، وصفة اللحم بالعجين بطريقة جديدة تعتمد هذه المرة على استخدام الخبز اللبناني.

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