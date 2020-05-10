فتة الباذنجان

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في شهر رمضان، تحار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

فتّة الباذنجان من أشهى وألذّ الأطباق الشعبيّة المعروفة والمشهورة في بلاد الشام، وتحضّر بطريقة سهلة وبأشكال متعدّدة، فهي من الأطباق سريعة التحضير، وغير المكلفة لربّات البيوت، كما يمكن التحكّم في المكوّنات التي سنضيفها إلى فتّة الباذنجان حسب الذوق.

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