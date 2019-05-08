«باناكوتا» بالهيل وصلصة المانجو

المصدر: إعداد: حياة الحرزي

مذاقات شهية وأطباق متنوّعة تجوب مطابخ العالم، لتقدم لنا باقة مختارة من أصناف التحلية الرمضانية المتنوّعة بوصفات مبتكرة وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدّها لـ«الإمارات اليوم»، الشيف الإماراتي مصبح الكعبي، من فندق «جميرا زعبيل سراي» في دبي، بلمسات استثنائية، وخطوات بسيطة، ليمزج بها مجموعة واسعة من النكهات التقليدية والمكونات المتنوّعة في قوالب عصرية متفرّدة وخيارات مميزة تناسب «حلو رمضان».

يرجع أصل طبق الباناكوتا إلى إيطاليا، وهو أحد أشهرأطباق الحلويات الشهية التي يقبل عليها الإيطاليون، الذين ابتكروا هذا الطبق لغناه وسهولة تحضيره ومذاقه الرائع، وأيضاً تفاصيله البسيطة التي يمكن فيها، إلى جانب المكون الأصلي للوصفة «الكريمة المطبوخة والمحلاة»، إضافة مكونات أخرى مثل الفانيلا والقهوة وحتى بعض أنواع الفواكه.

في هذه الوصفة، يقدم لنا الشيف مصبح الكعبي، تصوره الخاص «للباناكوتا» التقليدية على الطريقة العصرية، وذلك، باستخدام مكونات امتزجت فيها النكهات المحلية الأصيلة بالنكهة الإيطالية العريقة لطبق «الباناكوتا» الشهير، مراهناً هذه المرة على طعم مسحوق الهيل الاستثنائي ومذاق صلصة المانجو السحري، اللذين أراد بهما الشيف التنويع في تحضير هذه التحلية الإيطالية التقليدية بطريقة مبتكرة وجديدة ترضي الكثير من عشاق النكهات المحلية والعربية.

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