«كهرباء دبي» ترعى «رمضان أمان»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

ترعى هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة من حملة «رمضان أمان» التي تنفذها جمعية الإحسان الخيرية في عجمان بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارات المرور في إمارات الدولة، تحت شعار «معاً رمضان بلا حوادث»، وتهدف الحملة إلى الحد من حوادث الطرق والسرعة الزائدة نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار. كما يشارك متطوعون من موظفي الهيئة في توزيع وجبات الإفطار على السائقين في الشوارع والتقاطعات المروية وقت أذان المغرب.

ونوه العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بجهود القائمين على الحملة والنجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية في نشر التوعية حول مخاطر السرعة الزائدة، وذلك عبر الجهود المشتركة للجهات المنظمة والداعمة للمبادرة.

وقال إن «رعاية الهيئة للحملة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع، إذ تحرص على أن تكون رافداً لجهود التنمية الاجتماعية على المستويات كافة، تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع الإماراتي الذي يسير على نهج الآباء المؤسسين في غرس قيم الخير، كما نحرص على ترسيخ ثقافة التعاون والعمل التطوعي بين الموظفين وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المبادرات الإنسانية والتطوعية داخل الدولة وخارجها».