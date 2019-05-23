جمارك دبي توزع المير الرمضاني على 1000 أسرة متعففة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت جمارك دبي مبادرة مجتمعية لتوزيع المير الرمضاني على 1000 أسرة متعففة في جميع أنحاء دبي، خلال شهر رمضان، بالتعاون مع مؤسسة «تراحم» الخيرية، وذلك مواكبة ليوم زايد للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 رمضان من كل عام.

شهد إطلاق المبادرة المدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، والقنصل العام بالإنابة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، تان لي، والمستشار الاقتصادي والتجاري للقنصلية العامة، لي جين.

استهدفت المبادرة المستحقين من الأسر المتعففة والمحتاجة في إمارة دبي، حيث تم توفير الاحتياجات الرئيسة من المواد الغذائية والسلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، لإدخال البهجة والسرور على نفوس تلك الأسر، حيث جاء توفير المواد الأساسية من خلال التبرعات السخية لموظفي الدائرة.

وقال مصبح إن «المبادرة تأتي انطلاقاً من حرصنا على مواكبة يوم زايد للعمل الإنساني، تقديراً وعرفاناً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسّخ فينا قيم العطاء والخير».