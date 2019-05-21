«كشافة دبي» تشارك في «رمضان أمان»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

شاركت مفوضية كشافة دبي في حملة «رمضان أمان»، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، وذلك من خلال توزيع وجبات إفطار على السائقين عند التقاطعات المرورية في إمارات الدولة قبيل أذان المغرب، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، اللواء متقاعد عبدالرحمن رفيع، وبمتابعة نائب رئيس مجلس الإدارة، نورة المطوع، وبإشراف المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي، خليل رحمة.

وشارك الكشافة في توزيع وجبات الطعام على السائقين ضمن الحملة الهادفة إلى الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة، خصوصاً في أوقات التي تسبق موعد أذان المغرب.

ونوه رفيع بحملة «رمضان أمان»، مؤكداً أنها تعزز المسؤولية المجتمعية، وترسخ ثقافة العطاء في المجتمع، وتعزز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أنها حققت تفاعلاً مجتمعياً واسعاً على مدى السنوات الماضية.