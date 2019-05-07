«كهرباء الشارقة» تمدّ 82 خيمة رمضانية بالكهرباء

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، توصيل التيار الكهربائي، لـ82 خيمة رمضانية، بينها 34 خيمة تابعة لجمعية الشارقة الخيرية، وأربع لدائرة التخطيط والمساحة، تحملت الهيئة رسوم التوصيل بالكامل، وقيمة الاستهلاك طوال الشهر الكريم، بالإضافة إلى عدد من الخيام التابعة للأفراد في الأحياء السكنية في إمارة الشارقة، وجمعية الهلال الأحمر الإماراتية، يتحمل أصحابها قيمة رسوم التوصيل والكابلات، وتتحمل الهيئة قيمة الاستهلاك طوال الشهر الكريم. وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن إجراءات توصيل التيار الكهربائي للخيام الرمضانية لجمعية الشارقة الخيرية ودائرة التخطيط والمساحة، تتم من دون أي رسوم، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، وتضافر الجهود لدعم الجمعيات الخيرية وفئات المجتمع، واتباع الإجراءات المطلوبة التي من شأنها تأمين متطلبات السلامة والأمان لمرتادي هذه الخيام.

وأشار إلى أن الهيئة تجاوبت مع متطلبات المجتمع في ما يختص بتوصيل التيار الكهربائي للخيام الرمضانية في مناطق الإمارة كافة.

وأوضح حرص الهيئة على التأكد من الالتزام بالاشتراطات التي تسهم في الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والمقيمين، والتوعية بضرورة تطبيق أفضل المعايير المتبعة، وقواعد الأمن والسلامة.