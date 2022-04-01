السبت أول أيام شهر رمضان في 14 دول عربية والأحد في سلطنة عمان والأردن

المصدر: عواصم - د ب أ

أعلنت 14 دولة عربية ، وفق بيانات رسمية، مساء اليوم الجمعة أن يوم غد السبت غرة شهر رمضان المبارك.

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الإمارات أن اليوم هو المتمم لشهر شعبان لسنة 1443 هجرية وأن غدا السبت الموافق 2 أبريل 2022 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم وقررت أن يوم غد السبت هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وقالت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت إن غدا السبت هو أول أيام رمضان.

وأعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم غد السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، مساء اليوم، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان.

وأعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن أول أيام شهر رمضان هو يوم غد السبت.

وفي الخرطوم أعلن مجمع الفقه الإسلامي مسا۽ اليوم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان بالسودان ، وان يوم غد السبت هو أول أيام الشهر الكريم.

كما أعلنت دار الإفتاء الليبية أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.

وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي سورية، أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلن مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، مساء اليوم أن يوم غد السبت، هو أول أيام شهر رمضان.

وأعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، أن غدا السبت، هو أول أيام الشهر الكريم في الجزائر بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان اليوم عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المُبارك، وعليه يكون يوم غدٍ السبت المُتمم لشهر شعبان، وعليه سيكون بعد غدٍ الأحد هو غرة شهر رمضان المُبارك.

وأعلن مفتي عام المملكة الأردنية الشيخ عبد الكريم الخصاونة، خلال فعالية أقامتها دائرة الإفتاء العام مساء اليوم الجمعة، أن يوم بعد غد الأحد، الموافق الثالث من شهر أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.