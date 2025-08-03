اتفاق رواندي كونغولي على ترسيخ السلام

توصلت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى اتفاق على المبادئ الأساسية لإطار تكامل اقتصادي إقليمي بين البلدين، في خطوة بارزة ضمن اتفاق السلام المبرم بينهما. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، يشمل الإطار المتفق عليه التعاون في مجالات حيوية، أبرزها الطاقة، والبنية التحتية، وسلاسل توريد المعادن، بالإضافة إلى إدارة المتنزهات الوطنية المشتركة والصحة العامة.

ومن المقرر إطلاق هذا الإطار رسمياً في غضون 90 يوماً، وذلك بعد فترة من المشاورات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع اللمسات النهائية عليه. وكانت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية قد وقعتا اتفاق سلام بواشنطن في 27 يونيو الماضي لإنهاء قتال أودى بحياة الآلاف.