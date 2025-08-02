طوكيو تسعى لخفض الرسوم على السيارات

قال رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، أمس، إن «طوكيو ستواصل حث واشنطن على تنفيذ اتفاقية التجارة الثنائية في أقرب وقت، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات، وقطع غيار السيارات اليابانية».

وأضاف إيشيبا، أن «الحكومة ستتخذ كل التدابير اللازمة للتخفيف من تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأميركية في الصادرات اليابانية»، مضيفاً أن «تفاصيل الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب لتطبيق رسوم جمركية متبادلة بنسبة 15%، قيد الدراسة»، وفقاً لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحافي سابق، إن «الأمر التنفيذي سيساعد في تقليل حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية، والمخاطر السلبية على الاقتصاد الياباني».

ووفقاً للتقرير، ستدخل الرسوم الجمركية البالغة 15% والمستهدفة لليابان حيز التنفيذ في 7 أغسطس، بدلاً من أمس (الجمعة)، كما كان متوقعاً في البداية.

وبناء على الاتفاق الثنائي الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، ستخفض الولايات المتحدة رسومها الجمركية على السيارات اليابانية المستوردة من 27.5% إلى 15%.

وقال إيشيبا للصحافيين: «سنواصل دعوة الولايات المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاق الثنائي بسرعة، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات».