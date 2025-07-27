تسريح 20% من موظفي «ناسا»

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، أمس، أن نحو 20% من موظفيها سيغادرون مناصبهم، في إطار خطة لإعادة هيكلة الإدارة وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وقال متحدث باسم «ناسا»، إنه من المتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيغادرون الإدارة إلى نحو 3870 موظفاً، مشيراً إلى أن هذا الرقم قد يتغير خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وأضاف أن عدد الموظفين المتبقين في الإدارة سيكون نحو 14 ألف موظف.

وتعتزم «ناسا» وشركة «سبيس إكس» إطلاق مهمتهما المأهولة الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية في 31 يوليو الجاري، وذلك حسبما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية.