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تثبيت سعر الفائدة للقروض في الصين
أشخاص يمرون بجانب المركز المالي في العاصمة الصينية بكين، وقد بلغ سعر الفائدة الرئيس للقروض لمدة سنة واحدة بالصين 3%، أمس، ليظل من دون تغيير عن الشهر السابق، وأظهرت أحدث البيانات انخفاض متوسط سعر الفائدة المرجح على قروض الأعمال الجديدة إلى نحو 3.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وتعهدت بكين بتنفيذ سياسة نقدية متساهلة إلى حد ما في عام 2025، وفقاً لتقرير عمل الحكومة للعام الجاري. إي.بي. إيه
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