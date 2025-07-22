تثبيت سعر الفائدة للقروض في الصين

أشخاص يمرون بجانب المركز المالي في العاصمة الصينية بكين، وقد بلغ سعر الفائدة الرئيس للقروض لمدة سنة واحدة بالصين 3%، أمس، ليظل من دون تغيير عن الشهر السابق، وأظهرت أحدث البيانات انخفاض متوسط سعر الفائدة المرجح على قروض الأعمال الجديدة إلى نحو 3.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وتعهدت بكين بتنفيذ سياسة نقدية متساهلة إلى حد ما في عام 2025، وفقاً لتقرير عمل الحكومة للعام الجاري. إي.بي. إيه