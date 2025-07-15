الهند تطلق التأشيرة الإلكترونية للكويتيين

أعلن السفير الهندي لدى الكويت، آدارش سوايكا، إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية «e-visa» لمواطني الكويت، اعتباراً من أمس، مؤكداً أن هذه الخطوة «تُمثّل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات السفر، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأوضح السفير الهندي أن «الخدمة متاحة عبر الإنترنت بالكامل، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز طلب التأشيرات الهندية، وتشمل خمس فئات: السياحية، والتجارية، والطبية، وتأشيرة مؤتمر، وتأشيرة AYUSH (لأغراض الطب البديل مثل اليوغا والأيورفيدا)».

وأشار إلى أن تأشيرة السياحة الجديدة تمتد حتى خمس سنوات برسوم 80 دولاراً فقط، (ما يعادل 24 ديناراً)، في حين تراوح رسوم الفئات الأخرى بين 40 إلى 80 دولاراً، حسب مدة التأشيرة.

وأضاف: «الإجراءات مبسطة للغاية، حيث يمكن للكويتيين تعبئة الطلبات وتحميل المستندات والدفع إلكترونياً، وتُؤخذ البصمات البيومترية عند الوصول إلى أحد مطارات الهند».

وأكّد أن مدة منح التأشيرة تستغرق بين ثلاثة وأربعة أيام فقط.

وأوضح السفير الهندي أن هذا التسهيل جاء استجابة «لطلب قديم من المواطنين الكويتيين»، كما أنه يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. عن «القبس» الكويتية