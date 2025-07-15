تراجع صادرات روسيا من منتجات النفط المنقولة بحراً

أظهرت بيانات من مصادر بقطاع النفط وحسابات لـ«رويترز» أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحراً انخفضت 3.4% في يونيو، على أساس شهري، إلى 8.98 ملايين طن، وسط أعمال صيانة مجدولة لمصافٍ محلية، والطلب القوي في السوق الروسية، وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات المنتجات النفطية، في يونيو، عبر موانئ البلطيق انخفض 6.9% على أساس شهري إلى 4.85 ملايين طن، وانخفضت صادرات الوقود الروسية عبر موانئ البحر الأسود وبحر آزوف، الشهر الماضي، 1.1% على أساس شهري إلى 3.54 ملايين طن، وارتفعت صادرات المنتجات النفطية من موانئ روسيا بالقطب الشمالي، الشهر الماضي، 83.5% مقارنة بمايو إلى 65 ألفاً و900 طن، من 37 ألفاً و100 طن.